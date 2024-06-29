В Большом зале Екатерининского собрания состоятся мультимедиа-концерты классической музыки

В Большом зале Екатерининского собрания 3 и 5 июля пройдут мультимедиа-концерты классической музыки от художественного объединения Школа/Škola Crew, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале.
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