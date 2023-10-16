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Живая Кубань

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  • анатолий кириченко
    не пускать! С сегодняшнего д...
  • 59
    Вообще не пускать! Это враги на 90% С сегодняшнего д...
  • Владимир Моргунов
    А как красиво на картинке, смотрелся домишко какого то чинуши..Оттяпать не вышло...

Резервный самолет с 80 пассажирами совершил экстренную посадку, а в травмпункте избили врача: что произошло, пока вы спали

Резервный самолет с 80 пассажирами совершил экстренную посадку, а в травмпункте избили врача: что произошло, пока вы спали

Резервный самолет с 80 пассажирами совершил экстренную посадку, а в травмпункте избили врача: что произошло, пока вы спали Силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.

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