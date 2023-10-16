Резервный самолет с 80 пассажирами совершил экстренную посадку, а в травмпункте избили врача: что произошло, пока вы спали Силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.
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