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NI: США до последнего принимают участие в конфликтах, в которых нельзя победить

NI: США до последнего принимают участие в конфликтах, в которых нельзя победить

Аналитик Нилай Сайя в статье для американского издания National Interest заявил, что продолжение поддержки ВСУ демонстрирует склонность США до последнего участвовать в конфликтах, в которых нельзя победить.

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Комментарии
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Константин Котельников
Бл...!:))) Пиндосы со страху все ляжки обдристали, когда из Афгана драпали, а на бывшей Украине, типа не боятся?:)))) В Афгане им духи с калашами наваляли по самые гланды, а здесь Россия!!!! России сдаваться не позор, а традиция!
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