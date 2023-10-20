NI: США до последнего принимают участие в конфликтах, в которых нельзя победить

Аналитик Нилай Сайя в статье для американского издания National Interest заявил, что продолжение поддержки ВСУ демонстрирует склонность США до последнего участвовать в конфликтах, в которых нельзя победить.
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