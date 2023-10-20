NI: США до последнего принимают участие в конфликтах, в которых нельзя победить

Константин Котельников

Бл...!:))) Пиндосы со страху все ляжки обдристали, когда из Афгана драпали, а на бывшей Украине, типа не боятся?:)))) В Афгане им духи с калашами наваляли по самые гланды, а здесь Россия!!!! России сдаваться не позор, а традиция!