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Модель из России утонула в Таиланде за считанные дни до свадьбы

Модель из России утонула в Таиланде за считанные дни до свадьбы

Модель из России погибла в Таиланде за несколько дней перед своей свадьбой.В Таиланде утонула 24-летняя модель из России Камилла, девушка должна была сыграть свадьбу через несколько дней, сообщает Telegram-канал Mash.

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ак
александр крот
От очередно соски мир избавился
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