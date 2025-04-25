В России хотят запретить сдавать квартиры без согласия соседей

Если вы сдаете квартиру в многоэтажке и не предупреждаете соседей — будьте готовы к переменам. В Госдуме предложили закрепить в Жилищном кодексе новую обязанность: согласовывать сдачу жилья в аренду с соседями по лестничной площадке.