Правда или ложь: Надежда Бабкина выходит замуж?

Появились слухи, что 73-летняя Надежда Бабкина готовится к своей свадьбе. Если с прежним избранником, певцом Евгением Гором, до алтаря певица так и не дошла, то с новым молодым бойфрендом она настроена на официальный брак.
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