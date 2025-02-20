Новак: ушедшие компании могут вернуться на выгодных для России условиях

При этом некоторые ниши уже заняты отечественными производителями Возвращение иностранных компаний и инвесторов в Россию возможно только на выгодных для Москвы условиях, заявил в беседе с информационным агентством ТАСС вице-премьер страны Александр Новак.
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