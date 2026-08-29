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Express: Великобритания не готова к ответу России за поддержку украинских ударов

Express: Великобритания не готова к ответу России за поддержку украинских ударов

Великобритания не готова к ответу России за поддержку ударов Украины, пишет Daily Express. «Если мы поддерживаем украинские удары по российской территории, то нам нужно признать, что Россия может по нам как-то ответить.

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