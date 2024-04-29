Какие эксперименты ставили советские ученые на «женщине-телекинетике» Нинель Кулагиной

Человеческая убежденность в том, что существуют некие люди со сверхъестественными возможностями, неискоренима: со времен глубокой древности была распространена вера в волшебные силы колдунов, шаманов, ворожей и чернокнижников.
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