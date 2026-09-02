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Что родители делают не так, когда ребёнок идёт в первый класс

Первые недели в школе могут повлиять на отношение ребёнка к учёбе на годы вперёд. Разбираемся, что особенно важно не упустить в первом классе, какие ошибки допускают родители, как помочь ребёнку полюбить учёбу и не мешать освоиться.

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