МОЯ СТРАНА

6 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Носка и Эбонитовый пол прислать? Ведь АЭС вы сами уже распилили, кроме французов, да и у них старье немодифицированно...Немецкий министр ...
  • Дмитрий Танцюра
    Начальник . Если убрать 1/3 прокурорских , на 5 лет , больше в Украине не будут давать клятвы на параше и в церкви .Зеленский: страте...
  • bvlad59
    Ноль! Чучело сраное!Зеленский: страте...

Британская разведка рассказала, что не дает России взять Одессу

Британская разведка рассказала, что не дает России взять Одессу

Фото: ТАСС/Константин Сазончик Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе военных действий на территории Украины, в которой обозначило цели России на Украине и факторы, не позволяющие их достигнуть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх