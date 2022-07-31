Британская разведка рассказала, что не дает России взять Одессу

Фото: ТАСС/Константин Сазончик Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе военных действий на территории Украины, в которой обозначило цели России на Украине и факторы, не позволяющие их достигнуть.
Фото: ТАСС/Константин Сазончик Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе военных действий на территории Украины, в которой обозначило цели России на Украине и факторы, не позволяющие их достигнуть.
Свежие комментарии