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ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

ФНС заблокировала счета компании артиста Дмитрия Харатьяна и рокера Гарика Сукачева. Их совместная фирма «Диафильм», которая занималась кинопроизводством, может быть ликвидирована, сообщает Telegram-канал Shot.

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