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Российские дроны переоборудуют для задач ядерной войны

Российские дроны переоборудуют для задач ядерной войны

Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что в рамках программы «Хруст» любой российский беспилотник можно переоборудовать для решения задач в условиях ядерной войны.

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