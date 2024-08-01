В Новосибирске спасатели вытащили из качелей пухлую школьницу

Вчера спасатели МАСС выезжали к десятилетней пухлой девочке, которая застряла в детской качели. «Качели, предназначены для малолетних детей, имеют маленькие размеры и могут быть неудобными для взрослых детей.
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