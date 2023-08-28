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Бегун Недосеков о том, что по ошибке купил запрещенный препарат: «Я получил 4 года дисквалификации, как за стероиды или ЭПО. Разве это справедливо?»

В 2022-м российский бегун сдал положительный допинг-тест на фонтурацетам – стимулирующий препарат, запрещенный в соревновательный период.

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