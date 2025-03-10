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Кардиолог раскрыл правду о чистых сосудах после алкоголя

Кардиолог раскрыл правду о чистых сосудах после алкоголя

Врач Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев прокомментировал опасное заблуждение, что употребление алкоголя якобы способно сделать сосуды чище.

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