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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беленов о Сафонове: «Матвей входит даже не в топ‑10, а в топ‑5 вратарей мира, может, и в топ‑3. Невероятно смотреть, на каком мегауровне выступает человек, против которого ты сам недавно играл»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов считает, что Матвей Сафонов входит в топ-5 вратарей мира. – Сафонов попал в список номинантов на звание лучшего вратаря сезона в мире.

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