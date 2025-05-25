Глава МИД Литвы призвал изолировать Россию

В Литве призвали к изоляции России на международной арене. Такое заявление сделал Глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после сообщений о ракетных ударах российских военных по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории Украины.
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