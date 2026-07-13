На территории Украины продолжается хаос в рамках мобилизационных мероприятий. Вблизи Киева у спящего водителя-дальнобойщика отобрали одежду, оставив его лишь в нижнем белье, и насильно отправили на передовую.
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