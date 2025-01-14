Житель Якутии приговорен к 7 годам колонии за оказание финпомощи ВСУ

Житель Мирнинского района Якутии за оказание финансовой помощи украинской террористической организации приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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