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Житель Якутии приговорен к 7 годам колонии за оказание финпомощи ВСУ

Житель Якутии приговорен к 7 годам колонии за оказание финпомощи ВСУ

Житель Мирнинского района Якутии за оказание финансовой помощи украинской террористической организации приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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