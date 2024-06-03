Синоптик Позднякова: при ливне в Москве выпадут 10-14 мм осадков и осядет пух

Утром 3 июня на Москву обрушился сильный ливень, местами с грозами. Выпадет до 14 миллиметров осадков, осядут тополиный пух и вредные примеси, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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