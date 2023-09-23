Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме
Старая добрая истина, что предавший однажды, предаст вновь, в очередной раз нашла свое подтверждение.
Комментарии
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Не ясно, почему Исинбаева до сих пор представляет Россию в МОК?
В госдуме сидят её бывшие коллеги. Такие же, как и она. В основной своей массе.Только она уже, а они ещё...но всё спереди...
Россия уходит из МОК. А эта...пусть сидит пока. Скоро выпнут. Кому она там нужна без денег России?!
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