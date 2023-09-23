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  • ММ
    Наконец-то в Росс...
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    Автора бы наказать за нарушение Конституции!Наконец-то в Росс...
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Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме

Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме

Старая добрая истина, что предавший однажды, предаст вновь, в очередной раз нашла свое подтверждение.

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Комментарии
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Роман Пристинский
Не ясно, почему Исинбаева до сих пор представляет Россию в МОК?
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5 час.
Игорь Костоглод
В госдуме сидят её бывшие коллеги. Такие же, как и она. В основной своей массе.Только она уже, а они ещё...но всё спереди...
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2 час.
Николай Николаевич
Россия уходит из МОК. А эта...пусть сидит пока. Скоро выпнут. Кому она там нужна без денег России?!
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2 час.

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