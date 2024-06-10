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Развожаев заявил, что политические перспективы Зеленского не имеют смысла

Развожаев заявил, что политические перспективы Зеленского не имеют смысла

Политические перспективы Владимира Зеленского не имеют смысла, поскольку его использует НАТО. Об этом РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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