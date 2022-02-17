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Данные опроса: что россияне покупают и не покупают интернете

Данные опроса: что россияне покупают и не покупают интернете

Среди недостатков онлайн-покупок россияне выделили невозможность потрогать товар руками. Финансовые продукты в интернете не готовы приобретать треть россиян, а чаще всего онлайн покупают одежду и обувь, сообщает исследование банка «Открытие».

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