Данные опроса: что россияне покупают и не покупают интернете

Среди недостатков онлайн-покупок россияне выделили невозможность потрогать товар руками. Финансовые продукты в интернете не готовы приобретать треть россиян, а чаще всего онлайн покупают одежду и обувь, сообщает исследование банка «Открытие».
Среди недостатков онлайн-покупок россияне выделили невозможность потрогать товар руками. Финансовые продукты в интернете не готовы приобретать треть россиян, а чаще всего онлайн покупают одежду и обувь, сообщает исследование банка «Открытие».
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