19 удивительных подарков от Тайного Санты, которые очень обрадовали или расстроили своих получателей

Абсолютно все любят получать подарки и подарочки — это здорово поднимает настроение и дарителю и одаряемому! Поэтому люди придумали замечательное новогоднее развлечение — игру в Тайного Санту, где остаётся загадкой, кто же этот загадочный волшебник, сделавший подарок.
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