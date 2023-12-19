19 удивительных подарков от Тайного Санты, которые очень обрадовали или расстроили своих получателей

Абсолютно все любят получать подарки и подарочки — это здорово поднимает настроение и дарителю и одаряемому! Поэтому люди придумали замечательное новогоднее развлечение — игру в Тайного Санту, где остаётся загадкой, кто же этот загадочный волшебник, сделавший подарок.