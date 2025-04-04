Американский бизнесмен сравнил города в США и в России

Американский предприниматель Джон Роберт Саттон заявил, что в США есть Google и Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), но их города менее технологически развиты, чем российские.
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