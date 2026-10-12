В Mercedes сделали выводы, эффективен ли пакет обновлений из Малайзии

MercedesТехнический директор Mercedes по работе на трассе Эндрю Шовлин заявил, что команда получила подтверждение эффективности обновлений после Гран При Сингапура.
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