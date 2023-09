Он стал местной знаменитостью. Бедный пёс регулярно приходил на набережную и смотрел в море. Власти обсуждают вопрос установки памятника черноморскому Хатико The post В Ялте умер пёс Мухтар, который 12 лет ждал своего погибшего хозяина №43441214092023 first appeared on Чёрт побери.