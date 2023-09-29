О жизни понемногу
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О жизни понемногу

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В Ялте умер пёс Мухтар, который 12 лет ждал своего погибшего хозяина №43441214092023

Он стал местной знаменитостью. Бедный пёс регулярно приходил на набережную и смотрел в море. Власти обсуждают вопрос установки памятника черноморскому Хатико The post В Ялте умер пёс Мухтар, который 12 лет ждал своего погибшего хозяина №43441214092023 first appeared on Чёрт побери.

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