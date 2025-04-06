🔵В Армянске появилась скульптура Петра и Февронии Муромских Её изготовили мастера южного Урала и передали в дар жителям города.
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🔵В Армянске появилась скульптура Петра и Февронии Муромских Её изготовили мастера южного Урала и передали в дар жителям города.