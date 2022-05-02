Записки колымчанина 386

РОСТОВСКИЙ «БОИНГ» СБИТ «ЭШЕЛОНОМ» Оригинал взят у vvprohvatilov в Ростовский «Боинг» сбит «Эшелоном» Один из руководителей Академии военных наук прислал мне по электронной почте статью известного политолога, военного разведчика Андрея Девятова.