Участники СВО смогут получить земельные участки еще в одном российском регионе

Участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки на Чукотке. Речь идет о заключивших контракт военнослужащих, бойцах, состоящих в добровольческих формированиях, а также сотрудниках Росгвардии и награжденных ветеранах боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии