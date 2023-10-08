Медицинский юрист объяснила опасности бесплатных медобследований «по акции»

Любая медицинская процедура — даже бесплатная и «по акции» может вызвать осложнения и негативные последствия, поэтому для ее проведения должны быть показания и предшествовать осмотр врача, рассказала 8 октября адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.