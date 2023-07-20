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«Даллас» отпустил ассистента главного тренера Брайана Гейтса в «Филадельфию»

Помощник главного тренера «Далласа» Брайан Гейтс войдет в штаб Ника Нерса в «Филадельфии». Гейтс лишь две недели назад присоединился к Джейсону Кидду в «Маверикс».

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