В Самаре утвержден проект реконструкции улицы Пятая линия

Самарский департамент градостроительства принял решение о реконструкции улицы Пятая линия, которая станет важным элементом нового жилого комплекса, возведение которого запланировано на территории бывшего военного городка 94 на 19-м км Московского шоссе в Кировском районе.
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