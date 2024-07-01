﻿В первую неделю июля в Тульской области ожидаются жара, душные ночи и грозовые дожди

На предстоящей рабочей неделе, с 1 по 5 июля, погода в Тульской области будет определяться в начале влиянием антициклона, в конце – прохождением холодного атмосферного фронта, но основное понижение температуры воздуха придется на выходные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии