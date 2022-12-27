В конгрессе США заявили о необходимости достижения прозрачности в вопросе финансирования Украины

Член палаты представителей США от Республиканской партии Френч Хилл заявил, что Вашингтону и его союзникам необходимо обеспечить строгий надзор и добиться прозрачности в вопросах, касающихся оказания военной и гуманитарной помощи Украине.
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