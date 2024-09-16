Частное мнение о Севастополе

Платон Беседин поделился увиденным: «Чуть ли не на каждой лавочке – нищие, калеки, бездомные». Севастопольский писатель написал у себя в соцсетях, что наблюдал это на центральной улице «Большая морская»: «Не помню такого количества бродяг в Севастополе.