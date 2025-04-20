Россия объявила пасхальное перемирие: Киев призван прекратить огонь

Российская Федерация объявила пасхальное перемирие на Украине с 19 по 21 апреля. Президент Владимир Путин надеется, что Киев присоединится к этой инициативе и прекратит огонь, что послужит началом мирных переговоров.
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