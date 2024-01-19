Зарубина объяснила, почему российские звезды не любят SHAMANа

Зарубина об отношении российских звезд к SHAMANу: Они завидуют таланту артиста Исполнительница считает, что российские певцы не хотят выступать вместе с SHAMANом, поскольку у него настоящий дар, а их вокальные данные – посредственные.
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