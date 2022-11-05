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«Сиэтл» не планирует возвращать Райта в юниорскую лигу. Может отправить его в АХЛ на время и отпустить на МЧМ

«Сиэтл» не планирует возвращать Шейна Райта в юниорскую лигу. 18-летний форвард сыграл за «Кракен» в последнем матче против «Миннесоты» (4:0), получив 13:45 игрового времени – максимум в текущем сезоне.

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