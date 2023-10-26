Занятия по горной подготовке с российскими разведчиками в Таджикистане прошли на мобильном тренажерном комплексе

Данный комплекс предназначен для организации боевой учебы военнослужащих горных подразделений и включает в себя скалодром, систему десантирования, зоны приземления, а также сопутствующие элементы, необходимые для подготовки горных подразделений.
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