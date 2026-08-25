Для жителей Лефортова проведут бесплатные тренировки по роллер-спорту

Тренировки по роллер-спорту проводятся в рамках проект Мэра Москвы «Мой спортивный район». «Занятия по роллер-спорту подходят как для новичков, которые давно мечтали встать на ролики, так и для опытных любителей, желающих отточить мастерство.
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