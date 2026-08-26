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Аргументы недели

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Тень разведчика: психоанализ визита Рэтклиффа и иллюзия дипломатического прорыва

Тень разведчика: психоанализ визита Рэтклиффа и иллюзия дипломатического прорыва

Не раскрытые для широкой публики цели визита главы американских спецслужб в Россию стали своеобразным экраном, на который спроецировалась коллективная «тень», наполненная позитивно-инфантильными фантазмами, иллюзиями и страхами за будущее мира.

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