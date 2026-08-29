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Republicans Pitch Plan To Protect Investments From 'Inflation Tax': What To Know

Republicans Pitch Plan To Protect Investments From 'Inflation Tax': What To Know

Republicans Pitch Plan To Protect Investments From 'Inflation Tax': What To Know Authored by Kevin Stocklin via The Epoch Times, As inflation ticks upward, Republican lawmakers are pushing for capital gains taxes to be indexed to inflation, which could translate into a significant tax cut for American investors, homeowners, and savers.

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