Republicans Pitch Plan To Protect Investments From 'Inflation Tax': What To Know Authored by Kevin Stocklin via The Epoch Times, As inflation ticks upward, Republican lawmakers are pushing for capital gains taxes to be indexed to inflation, which could translate into a significant tax cut for American investors, homeowners, and savers.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым