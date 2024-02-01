Sauber назвал имя нового резервного пилота

Dutch Photo Agency / Red Bull Content PoolБарбадосский пилот Зейн Малони, который в 2023 году дебютировал в Формуле 2 в статусе гонщика молодёжной программы Red Bull, в новом сезоне получил место в Формуле 1.
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