Президента Ирана Масуда Пезешкиана заблаговременно не уведомили о готовящейся ракетной атаке на Израиль.
Президенту Ирана не рассказали о готовящейся атаке на Израиль
Комментарии
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Evgenija Palette
Откуда он взялся, этот Президент Ирана... Эта трусливая, и потому неадекватная, личность... Похоже, нас ждет ПОВСЕМЕСТНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА... ( персы не станут мириться с таким Президентом)...
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22 час.
Е Пронина
и правильно что не предупредили, может он крот Моссада, ми 6 или ЦРУ
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20 час.
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