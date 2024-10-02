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Президенту Ирана не рассказали о готовящейся атаке на Израиль

Президенту Ирана не рассказали о готовящейся атаке на Израиль

Президента Ирана Масуда Пезешкиана заблаговременно не уведомили о готовящейся ракетной атаке на Израиль.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Откуда он взялся, этот Президент Ирана... Эта трусливая, и потому неадекватная, личность... Похоже, нас ждет ПОВСЕМЕСТНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА... ( персы не станут мириться с таким Президентом)...
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22 час.
Е Пронина
и правильно что не предупредили, может он крот Моссада, ми 6 или ЦРУ
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20 час.

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