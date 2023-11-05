Сергей Кравчук: Хабаровск открыт для взаимовыгодного сотрудничества с дружественными городами

Представители администрации Хабаровска приняли участие в онлайн-встрече с городами России и Китая. Посредством видеоконференцсвязи смогли пообщаться Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Гуанчжоу и Цицикар.
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