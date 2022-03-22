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Спасатели не смогли найти тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737

Спасатели не смогли найти тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737

- К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено, - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая от 4:50 по московскому времени.

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