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Наше Бескудниково

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Школьники Москвы получили пять медалей на международной олимпиаде по географии

На счету московских школьников оказалось пять медалей Международной юниорской географической олимпиады, которая прошла в Белграде.

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