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Они унизили всю Европу, а сами чудом избежали трагедии: как «Лада» стала вечным обладателем престижного трофея

Они унизили всю Европу, а сами чудом избежали трагедии: как «Лада» стала вечным обладателем престижного трофея

История со счастливым финалом.В современном хоккее «Лада» имеет скромные позиции. В последние годы чемпионат КХЛ стал более конкурентным, но даже при таких условиях почти невозможно представить победу тольяттинцев в регулярке или плей-офф.

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