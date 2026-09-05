Они унизили всю Европу, а сами чудом избежали трагедии: как «Лада» стала вечным обладателем престижного трофея

История со счастливым финалом.В современном хоккее «Лада» имеет скромные позиции. В последние годы чемпионат КХЛ стал более конкурентным, но даже при таких условиях почти невозможно представить победу тольяттинцев в регулярке или плей-офф.
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